Diamond Eagle Acquisition: Kam das wirklich unerwartet?

An der Heimatbörse NASDAQ CM notiert Diamond Eagle Acquisition per 19.04.2020, 16:54 Uhr bei 16.81 USD.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Diamond Eagle Acquisition auf Basis von insgesamt 5 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Diamond Eagle Acquisition. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 10,16 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Diamond Eagle Acquisition momentan überverkauft ist. Die Aktie wird somit als "Buy" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Entgegen dem RSI7 ist Diamond Eagle Acquisition hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit "Hold" eingestuft. Diamond Eagle Acquisition wird damit unterm Strich mit "Buy" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

2. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Diamond Eagle Acquisition in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Hold" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Hold".

3. Analysteneinschätzung: Diamond Eagle Acquisition erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 1 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 1 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Diamond Eagle Acquisition vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (25 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 47,49 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 16,95 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Diamond Eagle Acquisition erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.