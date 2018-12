DiamondRock Hospitality: DAS sind mal Neuigkeiten!

Per 30.12.2018, 10:35 Uhr wird für die Aktie DiamondRock Hospitality am Heimatmarkt New York der Kurs von 10,9 USD angezeigt.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für DiamondRock Hospitality entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Dividende: DiamondRock Hospitality hat mit einer Dividendenrendite von 5,52 Prozent momentan einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (4,17%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Real Estate"-Branche beträgt +1,35. Aufgrund dieser Konstellation erhält die DiamondRock Hospitality-Aktie in dieser Kategorie eine "Buy"-Bewertung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -17,09 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Financials") liegt DiamondRock Hospitality damit 20,73 Prozent unter dem Durchschnitt (3,64 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Real Estate" beträgt 3,64 Prozent. DiamondRock Hospitality liegt aktuell 20,73 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die DiamondRock Hospitality-Aktie aktuell mit "Sell" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 0 "Buy"-, 0 "Hold"- und 2 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das DiamondRock Hospitality-Wertpapier aus dem letzten Monat "Sell" (0 Buy, 0 Hold, 1 Sell). Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (9 USD) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -0,66 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 9,06 USD), was einer "Hold"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält DiamondRock Hospitality eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.