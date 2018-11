Diamantschmuck digital: Das ist BAUNAT / Die belgische Online-Schmuckmarke vereint in ihrer neuen Kollektion Individualität und zeitlose Schönheit bei fairen Preisen und Produktionsbedingungen (FOTO)

Antwerpen (ots) -Wenn Weihnachten und Diamanten aufeinandertreffen, jubilierenGlanz und Gloria. Das Funkeln im Lichterglanz kann nur von denleuchtenden Augen einer Frau überstrahlt werden, die mit einemDiamantschmuckstück von BAUNAT beschenkt wird. Die Neuheiten derKollektion umfassen Ringe und Ohrringe sowie Armbänder und Halskettenin jeder kunstvollen Variation: verspielt, verschlungen, klassisch,schlicht, extravagant oder dezent.Jedes Schmuckstück ist ein Unikat, gemein haben alle dieunverwechselbare, kraftvolle Schönheit, wie nur Diamanten sieverkörpern. Der Kunde kann selbst bestimmen, welches Karat-Gewichtdie verwendeten Steine haben sollen - das Schmuckstück wird nachseinen Vorgaben gefertigt. Die vom Kunden ausgewählten Steine werdenvon den besten Kunsthandwerkern Antwerpens eingesetzt. Innerhalb vonsieben Werktagen wird das Schmuckstück versendet - kostenlos undversichert.Schnörkel? Höchstens beim SchmuckBAUNAT konzentriert sich auf das Wesentliche. Keine teuerausgestatten Läden in bester Innenstadtlage, stattdessen eineOnline-Plattform und Showrooms, z.B. in Düsseldorf. Hier sind nachTerminvereinbarung Ausstellungsstücke des BAUNAT-Schmucks, ausSicherheitsgründen nur mit Zirkonia-Steinen, zu betrachten. Nach Wahldes gewünschten Designs können die Stücke in ihrer hochwertigenAusführung - dann also mit den funkelnden Diamanten - bestelltwerden. Der Produktionsprozess des Diamantenschmucks beginnt, sobaldbezahlt ist, das gilt online ebenfalls. Denn auf diesem Prinzipberuht das optimale Preis-Leistungs-Verhältnis, das BAUNAT seinenKunden bietet: Keine Vorleistungen - weniger Kosten. Hinzu kommt,dass das Unternehmen aus Belgien seine zu 100 % natürlichen undkonfliktfreien Diamanten bis fünf Karat direkt von der Quelle undohne Zwischenhändler bezieht: Die deutlich verkürzte Handels- undVertriebskette erlaubt es BAUNAT, seine Diamantschmuckstücke zuungefähr nur einem Viertel des Preises anzubieten, den die großenNamen der Juwelierbranche verlangen.Und sollte geschmacklich nicht der strahlende Volltreffer unterdem Weihnachtsbaum sein, gilt ein 30-tägiges Rückgaberecht. Diamantensind nur selten lupenrein, die Leistungen von BAUNAT sollen es immersein.Weitere Informationen unter:https://www.baunat.com/de/kollektionen/neuheiten3Pressekontakt:BAUNAT n.v.Rijfstraat 2 - 42018 AntwerpenBelgienTelefon: +32 32012490Email: info@baunat.comInternet: https://www.baunat.com/de/Original-Content von: BAUNAT N.V., übermittelt durch news aktuell