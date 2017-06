Diamant aus Grillkohle: Kaufland verlost weltweit einzigartiges Schmuckstück (FOTO)

Neckarsulm (ots) -Grillen macht nicht nur Spaß und ist gesellig, sondern kann auchdas Herstellungsmaterial für legendäre Schmuckstücke liefern. Dasstellt Kaufland mit einem außergewöhnlichen Gewinnspiel unter Beweis.Das Lebensmitteleinzelhandelsunternehmen verlost einen Diamanten, deraus den Resten von Grillkohle gepresst wird - und sorgt damit für dieEntstehung eines weltweit einzigartigen Edelsteins.Im Rahmen der Aktion "Grilldiamant" verlost Kaufland den weltweitersten Edelstein, der aus Resten von Grillkohle gepresst wird. "Nochnie zuvor ist jemand auf die Idee gekommen, aus diesem Material einenEdelstein herzustellen", sagt Aysegül Öztürk, GeschäftsführerinMarketing bei Kaufland. "Damit wird der Gewinner oder die Gewinnerinein Schmuckstück in den Händen halten, das weltweit einzigartig istund die gesammelten Erinnerungen an einen unvergesslichen Abend insich birgt."Großes Grillfest mit prominenten Special GuestsUm genug Kohle für den exklusiven Edelstein zu produzieren,verlost Kaufland neben dem lupenreinen Zweikaräter an denGewinner/die Gewinnerin der Aktion außerdem eine große Grillparty.Diese findet am 12. Juli in Berlin statt. Wer gewinnt, erlebt dortgemeinsam mit 40 eigenen Gästen und prominenten Special Guests einenunvergesslichen Abend mit zahlreichen Programmhighlights. Und: DerGewinner/die Gewinnerin des hochkarätigen Schmuckstücks ist hautnahdabei, wenn der Rohstoff für den Diamanten - unter notariellerAufsicht - gewonnen wird. Das Gewinnspiel läuft noch bis zum 15.Juni, die Teilnahme erfolgt über ein Online-Formular aufwww.kaufland.de/grilldiamant.Erinnerung an eine unvergessliche PartynachtIm Anschluss an die Party wird der Diamant gepresst. Dabei werdendie Reste der handelsüblichen Grillkohle im Labor in Kohlenstoffverwandelt. Unter Druck und Hitze entsteht daraus schließlich einechter Diamant. Physikalisch und optisch unterscheidet sich derEdelstein nicht von seinen natürlichen Verwandten. Anschließend reistdas wertvolle Stück nach Antwerpen, wo es ein gemmologischesZertifikat erhält. Als letzten Schritt arbeitet ein Juwelier denweltersten Diamanten aus Grillkohle in eine Platin-Ringfassung ein.Damit entsteht ein Schmuckstück, das für immer an eine unvergesslichePartynacht erinnert.Über KauflandDie Kaufland-Gruppe betreibt bundesweit über 650Lebensmittelfachmärkte. Sie hat ihren Sitz in Neckarsulm,Baden-Württemberg. Kaufland ist zum fünften Mal in Folge "Händler desJahres". In der Kategorie Supermärkte belegte das Unternehmen denersten Platz und punktete insbesondere beimPreis-Leistungs-Verhältnis und Sortiment sowie bei Aktionen undAngeboten.Pressekontakt:Christine Axtmann, Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitKaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG, Rötelstraße 35, 74172NeckarsulmTel. 07132 94-348114, presse@kaufland.de, www.kaufland.deThomas KleinrahmfischerAppelt, relations GmbH, Im Zollhafen 24, 50678 KölnTel.: 0221/56938-103, tkl@fischerappelt.de, www.fischerappelt.deOriginal-Content von: Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell