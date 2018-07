Dialysespezialist FMC verbucht Gewinnsprung dank Anteilsverkauf

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius Medical Care":

BAD HOMBURG (dpa-AFX) - Ein Anteilsverkauf hat das Ergebnis von Fresenius Medical Care (FMC) im zweiten Quartal beflügelt. Weil der Dialysespezialist sich von seiner Beteiligung am US-Ärztenetzwerk Sound Inpatient Physicians getrennt hatte, konnte das Unternehmen seinen Gewinn im Berichtszeitraum von April bis Juni im Vergleich zum Vorjahr auf 994 Millionen Euro mehr als verdreifachen, wie FMC am Dienstag in Bad Homburg mitteilte.