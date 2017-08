"Dialoggarer": Miele enthüllt auf der IFA "revolutionär neues Garverfahren" / Schneller und vielseitiger als jedes andere Kochgerät (FOTO)

Berlin (ots) -"Der größte Innovationssprung seit Einführung desInduktionskochfelds" - mit diesen Worten hatte Miele seine wichtigsteNeuheit im Vorfeld der IFA eingeordnet. Deutlich konkreter wurden diebeiden Geschäftsführenden Gesellschafter Dr. Markus Miele und Dr.Reinhard Zinkann heute auf der IFA-Pressekonferenz des Unternehmens.Zweites IFA-Highlight des Gütersloher Familienkonzerns ist der neueSaugroboter Scout RX2: mit dreifach besserer Saugkraft, Fernsteuerungvia Internet - und der Übertragung von Live-Bildern auf Smartphoneoder Tablet.Der Dialoggarer ist ein revolutionär neues Kochgerät, dasbeispielsweise einen Fisch im Eisblock gart, ohne das Eis dabei zuschmelzen. Oder: Unterschiedlichste Menüzutaten wie Lammkeule, grünerSpargel und Kartoffelspalten kommen zusammen frisch aufs Blech - undwerden auf den Punkt gleichzeitig fertig. "Die Ergebnisse sindeinfach exzellent, und der Garprozess ist bis zu 70 Prozent schnellerals mit herkömmlicher Technik", sagte Markus Miele auf derPressekonferenz. Damit eröffne der Dialoggarer, obwohl äußerlich voneinem Backofen nicht zu unterscheiden, völlig ungeahnte Koch- undGenusserlebnisse.Herzstück ist eine neue Technologie mit Namen "M Chef". Hierkommunizieren auf intelligente Weise elektromagnetische Wellen mitder Beschaffenheit von Lebensmitteln, daher die Bezeichnung"Dialoggarer". Weil diese Wellen garen, ohne zu bräunen, kombiniertder Dialoggarer die M Chef Technologie stets mit einer herkömmlichenGarmethode wie Ober-/Unterhitze oder Heißluft. "Dies ermöglicht eineebenso schnelle wie schonende und schmackhafte Zubereitung", so Mieleweiter. Im Ergebnis gelinge Fleisch gleichmäßiger und saftiger,behielten Fisch und Gemüse ihre feine Struktur und gehe Teig beimBacken deutlich besser auf. Der Marktstart des Dialoggarers beginntim April 2018 in Deutschland und Österreich.Aus Anlass des zehnten IFA-Auftritts von Miele (und der WeißenWare insgesamt) dankte Reinhard Zinkann der Messe Berlin "für diejederzeit vertrauensvolle, kundenorientierte und überaus erfolgreicheZusammenarbeit": "Seit unserer IFA-Premiere im Jahr 2008 erleben wirhier mit unseren Vertriebspartnern und Endkunden zusammen dieeindrucksvollsten Messeauftritte in der Geschichte des Unternehmens."Nähere Presseinformationen zu Dialoggarer und Scout RX2 finden Siein den Miele-Pressemitteilungen Nr. 072/2017 und 072a/2017 bzw.073/2017 (inkl. Fotos).Alle Pressemitteilungen sowie Fotos zu den IFA-Neuheiten stehenunter folgendem Link zum Download bereit: http://ots.de/tE9yhPressekontakt:Carsten PrudentLeiter Unternehmenskommunikation Miele & Cie. KGTelefon: +49 (0)5241/89-1951E-Mail: carsten.prudent@miele.comwww.miele-presse.deOriginal-Content von: Miele & Cie. KG, übermittelt durch news aktuell