Dialog will 2017 wieder auf Wachstum umschalten - Marge soll gehalten werden

LONDON (dpa-AFX) - Der zuletzt mit Problemen kämpfende Chiphersteller Dialog Semiconductor peilt nach einem schwachen Jahr 2016 wieder Wachstum an.



Vorstandschef Jalal Bagherli ist zuversichtlich, im laufenden Jahr wieder ein ordentliches Umsatzwachstum erzielen zu können. "Wie schon in den Vorjahren wird die Umsatzentwicklung insbesondere von der zweiten Jahreshälfte geprägt werden", teilte das im TecDax notierte Unternehmen am Donnerstag in London mit.

Die von Bloomberg befragten Experten sind aber ohnehin davon ausgegangen, dass Dialog in diesem Jahr wieder kräftig wächst. Im Schnitt haben die Analysten einen Umsatzanstieg um rund 13 Prozent auf 1,35 Milliarden auf dem Zettel. An der Börse wurde daher der relativ unkonkrete Ausblick skeptisch aufgenommen. Die Aktie gab vorbörslich nach.