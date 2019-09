Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Frankfurt am Main (ots) -BEITRAG MIT O-TÖNEN GRÜNEN-CHEF ROBERT HABECK UND DAIMLER-CHEF OLAKÄLLENIUSAnmoderation:Die IAA in Frankfurt zeigt es deutlich: Sowohl die Politik alsauch die Industrie stehen aktuell vor großen Herausforderungen, umdie gesetzten Klimaziele zu erreichen. Klar, dass das auch ein Themafür die Zukunftskonferenz "me Convention" auf dem FrankfurterMessegelände ist. Das Highlight am Donnerstag war das Gesprächzwischen Daimler-Chef Ola Källenius und dem Vorsitzenden von Bündnis90/Die Grünen Robert Habeck am Nachmittag. Zum zweiten Mal nach 2017findet die "me Convention" statt. In Halle 1 diskutieren auf zweiEtagen Kreative und Vordenker. Und das vor hauptsächlich jungemPublikum. Ein tolles Format, findet Ola Källenius:O-Ton Ola KälleniusIch glaube, dass bei der Gestaltung der Mobilität der Zukunft,Industrie und Politik und andere Meinungsmacher Hand in Hand arbeitenmüssen. Das ist eine Convention, da reden wir über die Zukunft, dareden wir über Innovationen, über Technologie, über Umwelt, überKultur. Also alle Aspekte, wie sieht die Gesellschaft in Zukunft aus?(0:18)Über eine Stunde diskutierten Robert Habeck und Ola Källeniusmiteinander. Eine wirklich spannende und auch sehr muntereDiskussion. Wobei am Anfang die Positionen noch deutlich weiterauseinanderlagen als am Ende. Von Habeck kam erst einmal der gernevorgebrachte Vorwurf, die deutsche Autoindustrie habe die E-Mobilitätverschlafen...O-Ton Robert HabeckMan hat sich in so einer Art Downsizing, in einem gegenseitigennach unten drücken in der Illusion gewiegt, es könnte alles so weitergehen. Und jetzt wird unter hohem Zeitdruck mit immensen Kosten sehrvieles nachgeholt. Das erkenne ich ausdrücklich an, dass die KonzerneDaimler, VW, die anderen Mitbewerber wirklich versuchen, das Ruderherumzureißen. Aber natürlich unter immensem Druck und in einerweltpolitischen Lage, die es auch nicht einfacher macht. (0:27)Ein Vorwurf, den Daimler-Chef Ola Källenius ganz souveränkonterte:O-Ton Ola KälleniusDie Autos, die wir jetzt hier auf der Messe sehen: Der EQC, diePlug-In-Hybride und so weiter, das sind Projekte, die wir 2015losgetreten haben. Man mag es kaum glauben, aber vor vier Jahrenhaben wir intern bei Mercedes mental den Hebel umgelegt. (0:16)Einigung herrschte schnell über eine Bepreisung von CO2, über dieInstallation von deutlich mehr Lademöglichkeiten - nicht nur inDeutschland, sondern in Europa. Und auch darüber, dass das nur Sinnmacht, wenn auch grüner Strom die E-Autos antreibt. Mit zunehmenderDauer der Diskussion gab es immer öfter gemeinsame Nenner, Kopfnickenund in den Schlussstatements waren sich die Beiden sehr einig:O-Ton Robert HabeckIch glaube das voll, - und will das auch - dass individuelleMobilität als Freiheitsversprechen für möglichst viele Menschengelebt wird. Und ich glaube auch, dass im Automobilkonzern nichtAngst davor sein muss, weil ja eine intensivere Nutzung der Fahrzeugein den Städten, aber auch im ländlichen Raum, bedeutet, dassVerschleiß größer wird. Die stehen nicht 23 Stunden am Straßenrandund werden dann eine Stunde benutzt, sondern laufen viel mehr. ImGrunde kommt man dann auf viel höhere Zahlen. Also, es werdenvielleicht gleichviele Autos verkauft und trotzdem haben wir dieStädte, den Raum und die fossilen Energien deutlich entlastet, denEnergieverbrauch deutlich reduziert und den individuellenFreiheitsgrad deutlich erhöht. (0:37)Der Daimler-Chef war in seinen Aussagen sehr klar, er fesselte dasPublikum mindestens so wie der Grünen-Politiker und wurde bei seinenWünschen für die Mobilität der Zukunft ganz konkret.O-Ton Ola KälleniusLasst uns die Kosten für Elektromobilität nach unten treiben!Hauptsächlich unsre Aufgabe ist: Skalen-Effekte, neue Technologienetc. Lasst uns eine Infrastruktur aufbauen - nicht nur inDeutschland, sondern auch in Europa und in der Welt, die soflächendeckend bequem existiert, dass eine Hürde für den Kauf wegist. Ich würde sage, das ist eine gemeinsame Aufgabe von Staat undWirtschaft. Lasst uns die Energiewende vorantreiben, weil es ist jaalles Schwachsinn, wenn wir nicht grünen Strom tanken. Und wenn ichhöre, dass sich weltweit gerade 500 Kohlekraftwerke im Bau befinden,alleine die machen ja mehr CO2 wie die ganze Transportwende, über diewir reden. Und lasst uns - das ist auch Teil unserer Strategie, wirnennen das 'Ambition 2039' - auch in die Vorketten gehen. Es gab jaimmer wieder die Diskussion über das Elektroauto: naja - dieCO2-Bilanz bei null Kilometer ist viel größer wie einVerbrennungsmotor, weil ich für die Produktion der Batterien und soweiter sehr viel Energie brauche. (1:10)AbmoderationDie "me Convention" ist nicht nur Diskussionsveranstaltung,sondern ein festivalartiges Format, das sich auch außerhalb desMessegeländes fortsetzt. So sind die Urban Hotspots in Frankfurtebenso einbezogen wie Galerien, Restaurants, Cafés oder Clubs. DenAuftakt machte am Mittwochabend der Auftritt des norwegischenStar-DJs Alan Walker. Die "me Convention" dauert bis Freitagabend(13.09.)