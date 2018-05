Im Dialog: Wladimir Kaminer zu Gast bei Alfred Schier - Freitag, 18. Mai 2018, 18.00 Uhr

Bonn (ots) - "Die Touristen von heute können morgen selbstFlüchtlinge werden. Und umgekehrt, die heutigen Flüchtlinge morgenschon in den Urlaub fahren." Das sagt der Schriftsteller WladimirKaminer in der Sendung "Im Dialog" mit Alfred Schier."Ich habe erkannt, dass potentiell alle Menschen Flüchtlinge seinkönnen", so Kaminer über den Hintergrund seiner eigenen Emigrationund über seine Erfahrungen mit syrischen Flüchtlingen in seinem Dorfin Brandenburg. "Mich beschäftigt nicht so sehr die Frage derIntegration, sondern diese in Bewegung gekommene Welt. Wir sehen(...), wie viele Staaten schwanken", so Kaminer. Er ist überzeugt,die wahre Revolution sei die Migration.Der gebürtige Moskauer Wladimir Kaminer verließ die Sowjetunion,die er immer noch als seine Heimat bezeichnet, im Jahre 1990. "DieHeimat ist das Land, wo man auf die Welt gekommen ist, wo man dieersten Jahre verbracht hat. (...) Bei mir ist das die Sowjetunion."Nach Deutschland verschlug es ihn eher zufällig: "Wir waren jungeMenschen, alles Dissidenten natürlich. Wir waren sehr kritischunserem Land gegenüber eingestellt. Es war auch eine Diktatur. Alsodachten wir, da draußen, in dieser großen weiten Welt, die wir nichtkannten, muss alles viel besser sein und anders."Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell