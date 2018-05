Im Dialog: Thea Dorn im Gespräch mit Alfred Schier - Freitag, 01. Juni 2018, 18.00 Uhr

Bonn (ots) - "Inzwischen traue ich mich Ja zu sagen", so dieSchriftstellerin Thea Dorn auf die Frage, ob sie Deutschland liebe."Das ging mir bis vor zehn Jahren anders. Da war das allererste, wasmir einfiel, wenn ich das Wort "deutsch" hörte oder das Wort"Deutschland", dass ich mich schäme. Dass es mir unangenehm ist,deutsch zu sein, dass ich lieber nicht deutsch wäre.""Im Dialog" spricht Alfred Schier mit der Philosophin Thea Dorndarüber, warum die Themen Heimat und Patriotismus aktuell so lebhaftdebattiert werden."Ich bin überzeugt, dass wir in einem riesigen Epochenwandelleben, ähnlich dramatisch wie der Übergang vom Mittelalter in dieNeuzeit", so Dorn. Der Heimatbegriff in Deutschland habe immer dannKonjunktur, wenn starke technologische, gesellschaftliche Umwälzungenvorherrschten. "Deshalb ist es überhaupt kein Wunder, dass dieserBegriff wieder hochkommt. Denn was erzählen all diese Begriffe wieHeimat oder kulturelle Identität? Sie sind ein Einspruch dagegen,dass der Mensch beliebig technologisch aufrüstbar, beliebigmanipulierbar, beliebig verpflanzbar ist."Dorn vertritt die Meinung, dass man die Begriffe Heimat oderkulturelle Identität, Nation oder deutsche Kultur nicht den neuenRechten überlassen sollte und plädiert für einen aufgeklärtenPatriotismus."Liebe heißt ja nicht, dass ich blind alles verteidigen muss, wasdieses Land tut. (...) Sobald die Deutschen aufhören, sich zuschämen, für das, was dieses Land in den früheren Generationen getanhat, ist das nicht mehr mein Deutschland. Das ist ein Punkt, über denich nicht hinweg kann und wo auch keiner drüber hinweg soll. Unddeshalb sind mir diese Hurra-patriotischen Aufwallungen, die wir seiteiner Weile in unserem Land beobachten, zutiefst suspekt."Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell