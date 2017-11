Dialog Semiconductor: Das war einfach zu wenig

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

Im Vorfeld der gestern veröffentlichten Quartalsbilanz wurde die Aktie von Dialog Semiconductor kräftig nach oben gezogen, immerhin hatte Großkunde Apple gute Zahlen präsentiert und die Apple-Aktie daraufhin neue Rekorde erreicht. Also, so dachten einige, muss es bei Dialog Semiconductor (ISIN: DE0009272006) auch sehr gut gelaufen sein. Aber es lief nur „gut“. Umsatz plus fünf, Gewinn plus vier Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal – das war vielen von denen, die im Vorfeld auf eine positive Überraschung gesetzt hatten, schlicht zu wenig.

Mit Merrill Lynch reagierte heute früh auch das erste Bankhaus und senkte seine Einstufung von „Kaufen“ auf „Neutral“. Gerade hatte die Aktie im Oktober den mittelfristigen Abwärtstrend überwunden, Ende Oktober die 200-Tage-Linie zurückerobert, jetzt sehen sich die Bullen in die Defensive gedrängt. Wichtig ist da jetzt die 20-Tage-Linie: Auf der drehte die Aktie am Dienstag erst einmal leicht nach oben und reduzierte dadurch den Verlust, aber die Herabstufung durch Merrill Lynch sorgt zur Stunde dafür, dass der Kurs diese Linie erneut testet. Bricht sie auf Schlusskursbasis, wäre ein erneuter Anlauf an den breiten Boden, den Dialog Semiconductor im Sommer im Bereich 36,00/36,40 Euro ausgebildet hatte, zumindest gut möglich.

Erst darunter wäre ein klares, bearishes Signal gegeben, aber als Stoppmarke für Long-Positionen wäre diese 20-Tage-Linie durchaus sinnvoll. Sollte die Aktie heute mit Schlusskursen unter 40 Euro ausreichend deutlich unterhalb dieser bei momentan 40,28 Euro verlaufenden Linie aus dem Handel gehen, wäre es zu überlegen, erst einmal die Segel zu streichen. Bullish wäre Dialog Semiconductor dann wieder, wenn es im Gegenteil gelingen würde, die Abschläge zu eliminieren und die bei 41,93 Euro verlaufende 200-Tage-Linie auf Schlusskursbasis zurück zu erobern. Was nicht unmöglich wäre, aber dem einfach vorzugreifen, wäre aus aktueller Sicht leichtsinnig.

