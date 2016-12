Dialog Semiconductor springt in den Gewinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

Liebe Leser,

explosive Neuigkeiten gab es in der letzten Woche von Dialog Semiconductor. Hier sorgte die Nachricht, dass das Unternehmen auf ganzer Linie punkten kann und einen Gewinnsprung von mehr als 60% hingelegt hat, für Aufsehen. Außerdem spezialisiert sich das Unternehmen in diesem weiten und stark umkämpften Markt auf Energieeffizienz und scheint so fit für die Zukunft. Eine gute Entscheidung. Wie wird sich die Situation nun weiter entwickeln?

So sieht es aus: In den ersten 9 Monaten von 2016 hat sich das Unternehmen hervorragend entwickelt. Zwar ging der Umsatz etwas zurück, doch sonst ist alles bestens und Gewinn und Profitabilität haben sich merklich gesteigert. Einen Gewinnsprung von mehr als 60% konnte Dialog Semiconductor bereits feiern und der Gewinn knackte schon nach den ersten 9 Monaten die 200 Mio-Dollar-Marke.

Das sind die Herausforderungen: Der Smartphone- und Tabletmarkt ist stark umkämpft und wird immer schwieriger, denn die Konkurrenz ist hoch und die Nachfrage leicht rückläufig. Da auch die schnell wachsenden Schwellenländer dies nicht mehr ausgleichen können, muss man sich auf herausragende Innovationen und ein perfekt funktionierendes Management verlassen können.

Die Lösung: Der Konzern bringt die innvoative Grundvoraussetzung mit und kann immer wieder mit zukunftsweisenden Technologien überzeugen. „Energie sparen“ will man um damit effizienter, energiesparender und somit interessanter für alle Geräte zu werden. Brilliant.

Mit diesen Zukunftstechnologien steht Dialog Semiconductor gut da. Ob die Erfolgsgeschichte aber so weitergehen kann? Wir halten Sie auf dem Laufenden!

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse