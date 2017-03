Dialog Semiconductor: Das sagen die Experten!

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

Liebe Leser,

letzte Woche hat sich Ethan Kauder mit den neuesten Analystenmeinungen zu Dialog Semiconductor befasst, denn mit der Aktie des Halbleiterherstellers ist es in den letzten Wochen und Monaten stetig aufwärts gegangen.

Sprung nach oben! Die Präsentation der Quartalszahlen in der vorletzten Woche hat für einen zusätzlichen Sprung nach oben gesorgt und gleich sieben Analysten haben sich in der Folge zu dem Titel geäußert.

Morgan Stanley! Francois Meunier sieht trotz der bereits eingetretenen Gewinne das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht.

Barclays! Andrew Gardiner liegt mit seinen Gewinnprognosen leicht über dem Konsens.

Commerzbank! Thomas Becker hat in seiner überarbeiteten Einstufung das Kursziel deutlich nach oben gesetzt und damit auf den Ausblick des Dialog-Managements reagiert.

Baader Bank! Eine merkliche Ausnahme stellt der Analyst Günther Hollfelder dar, denn er hält die Aktie für deutlich überbewertet, zeigt sich aber vom Ergebnis wie auch dem Ausblick positiv überrascht.

Ethan Kauder hat die neue Analystenempfehlungen im Überblick zusammengefasst:(Analyst: Einstufung – Kursziel in Euro (Abstand zum Kurswert in Prozent)

Commerzbank: „Buy“ – 60,00 Euro (+21%)

Morgan Stanley: „Overweight“ – 57,00 Euro (+15 %)

RBC Capital: „Outperform“ – 56,00 Euro (+13 %)

Barclays: „Overweight“ – 51,00 Euro (+3 %)

Hauck & Aufhäuser: „Hold“ – 48,00 Euro (-3 %)

Baader Bank: „Hold“ – 29,00 Euro (-42 %)

Ein Beitrag von Jennifer Diabatè.