Dialog Semiconductor kauft Spezialisten für stromsparende Wifi-Chips

LONDON (dpa-AFX) - Der Chipentwickler Dialog Semiconductor treibt seine Emanzipierung vom Großkunden Apple mit der Übernahme eines Spezialisten für stromsparende Wifi-Verbindungen voran.



Für 45 Millionen US-Dollar (39,8 Mio Euro) in bar soll der Geschäftsbereich für mobile Kommunikation vom Techkonzern Silicon Motion gekauft werden, wie Dialog Semi am Donnerstag in London mitteilte. Mit der Übernahme der Sparte, die 2018 den Angaben zufolge circa 30 Millionen Dollar Umsatz erzielt hat, will der MDax-Aufsteiger sein Geschäft im Bereich des Internet der Dinge erweitern. So ist die Sparte, die nun gekauft wird und ihren Hauptsitz im südkoreanischen Seoul hat, ein Spezialist für verbrauchsarme sogenannte SoC. SoC sind komplexe Chips, die aus mehr Komponenten bestehen als nur einem Prozessor.

Dialog will sich von seinem Hauptkunden Apple unabhängiger machen. Denn der iPhone-Hersteller setzt verstärkt auf Eigenentwicklungen. Daher hatte der Spezialist für Schaltkreise in Mobilgeräten Mitte Oktober angekündigt, sein Zuliefergeschäft mit Stromsteuerungschips in großen Teilen an Apple zu verkaufen./mis/nas