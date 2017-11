Dialog Semiconductor: Das ist die passende Antwort!

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

Liebe Leser,

nachdem es Mitte der Woche für Dialog Semiconductor noch bergab ging, konnte die Aktie am Donnerstag wieder deutlich an Wert hinzugewinnen und dabei die wichtige 38-Euro-Marke zurückerobern. Zuvor gab es schon Befürchtungen, dass es für das Papier weiter zurückgehen könnte, nachdem das Unternehmen schwächere Quartalszahlen vorgelegt hatte. Jetzt kommt es drauf an, wie die nächsten Tage verlaufen. Noch ist Dialog Semiconductor nicht über den Berg, aber die positive Tendenz stimmt zuversichtlich.

Damit beläuft sich das Minus binnen einer Woche auch nur noch auf -2 %. Auf Basis von zwei Wochen verlor die Aktie allerdings mehr als 7 %. Unter den fundamental orientierten Analysten sind weiterhin 70 % der Meinung, Dialog Semiconductor sei ein „Kauf“. Dies ist ein sehr hoher Anteil. 30 % wollen aktuell noch „halten“. Niemand denkt an einen „Verkauf“. Allerdings könnte natürlich auch hier irgendwann die Stimmung kippen.

Technische Analysten: Aktie noch im Abwärtstrend

Zudem ist die Aktie langfristig betrachtet im Baisse-Modus. Beleg dafür ist der Abstand zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage. Auf den GD200 beträgt dieser nun 7,24 %. immerhin konnten nach dem jüngsten Kursanstieg sowohl die kürzerfristigen als auch der mittelfristige Trendpfeil (GD100) nach oben gedreht werden. Es scheint also wieder aufwärts zu gehen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.