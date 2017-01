Dialog Semiconductor: Auch ein gutes neues Jahr?

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

Liebe Leser,

die Aktienkurse reagierten in der letzten Woche prompt auf die Nachrichten bei Dialog Semicnductor (DS), denn der schwäbisch-britische Halbleiterhersteller hat seine vorläufigen Eckdaten zum vierten Quartal und zum Gesamtjahr 2016 vorgelegt. Die Umsatzerlöse des Apple-Zulieferers machten im Zeitraum Oktober bis Dezember rund 365 Mio. Dollar aus, das sind 5 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Und wenn man die zuletzt in Aussicht gestellte Umsatzprognosespanne betrachtet, dann liegt DS leicht über dem Mittelwert. Die wichtigsten diesbezüglichen Nachrichten, die letzte Woche Dialog Semiconductor und dessen Kurse bewegt haben waren:

Die Entwicklung nach Sparten! Das Segment Mobile Systems, also das Smartphone- und Tablet-Geschäft, hat sich den Erwartungen entsprechend entwickelt und im Bereich Bluetooth Low-Energy und Power Conversion konnte sogar ein starkes Wachstum verzeichnet werden. Im Gesamtjahr stehen demnach vorbehaltliche Umsätze von knapp 1,2 Mrd. Dollar im Raum. Auch geht der Konzern per Ende Dezember von einem Cashflow in Höhe von 697 Mio. Dollar aus. Am 23. Februar werden wir dann mehr wissen.

So war 2016! Vor allem die zweite Jahreshälfte 2016 war für DS überaus erfolgreich, denn Anfang Juli begann eine Aufwärtsrallye, die der Aktie Kursgewinne von knapp 63 Prozent beschert hat.

So wird 2017! Dieses Jahr verspricht für den Chipentwickler ebenfalls erfolgreich zu werden, denn der Hauptkunde Apple wird zum 10-jährige Bestehen des iPhones mit dem iPhone 8 ein Jubiläums-Smartphone auf den Markt bringen.

Kann Dialog Semiconductor vom Jubiläum bei Apple noch zusätzlich profitieren? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse