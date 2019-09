Dialog Semiconductor gibt dem Affen Zucker!

Weitere Suchergebnisse zu "Zucker NYBOT Rolling":

Die Dialog Semiconductor-Aktie markierte am 5. September bei 44,98 Euro ein Hoch und ging anschließend in eine Korrektur über. Innerhalb dieser Konsolidierung hat sich der Wert in der vergangenen Woche dem 50-Tagedurchschnitt angenähert, ohne ihn ganz zu erreichen. Der nachfolgende Anstieg hat die Aktie am Donnerstag im Hoch bis auf 44,35 Euro ansteigen lassen.

Zwar konnte das hohe Kursniveau bis ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung