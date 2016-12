Dialog Semiconductor: Zurück in der Erfolgsspur!

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

der schwäbisch-britische Chiphersteller Dialog Semiconductor ist sehr eng mit dem Technologieriesen Apple verzahnt. Die Kalifornier sind mit einem Umsatzanteil von rund 78 Prozent der größte Kunde des im TecDAX gelisteten Unternehmens. Dialog Semiconductor beliefert Apple mit zahlreichen elektronischen Komponenten für dessen Smartphone- oder Tablet-Geräte. Eine solche Abhängigkeit von einem Kunden birgt natürlich Risiken. So schlugen die schrumpfenden Absätze beim wichtigsten Apple-Umsatztreiber iPhone und die damit einhergehenden Umsatz- und Gewinneinbußen auch auf dessen Zulieferer durch. Dialog Semiconductor kassierte im Laufe des Jahres mehrfach seine Jahresprognose, auch bei der Aktie ging es zwischen April und Juni deutlich bergab. Doch mittlerweile hat sich das Blatt wider gewendet. Durch den Verkaufserfolg des neuesten iPhone 7 kehrte auch bei Dialog Semiconductor der Erfolg zurück. So lag man im dritten Quartal mit dem erreichten Umsatz über den Erwartungen. Und auch die Aktie befindet sich seit Anfang Juli in einer sehr starken Aufwärtsbewegung. Seither verteuerte sich das Papier um satte 63 Prozent und notiert aktuell auf einem neuen 12-Monats-Hoch. Befeuert wird der Kurs auch durch die anhaltende Konsolidierungswelle in der Chipbranche. An der Börse wird Dialog Semiconductor derzeit mit dem siebenfachen Preis des für 2017 erwarteten Ebitda bewertet.

Dialog Semiconductor unterbewertet?

Wie nun bekannt wurde, übernimmt der japanische Elektronikkonzern TDK den US-Chipentwickler InvenSense für 1,3 Mrd. Dollar. Dies entspricht einem Aufschlag von 30 Prozent auf den Börsenkurs vor Bekanntwerden des Deals. Da InvenSense in den vergangenen 1 ½ Jahren kaum gewachsen ist, erscheint der Preis recht happig. Immerhin bezahlt TDK den 30-fachen Ebitda-Wert. Im Vergleich dazu erscheint die Börsennotierung von Dialog Semiconductor überaus niedrig. Dies gibt natürlich Raum für Fantasien weiterer Kurssteigerungen.

