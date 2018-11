Dialog Semiconductor: Weniger Apple, mehr „Produktmix“

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Beim Kapitalmarkttag in London am 1. November stellte Dialog seine Zukunftsvision vor, mit der das Unternehmen in die „nächste Phase der Martkführerschaft“ eintreten will. Seitdem hat sich die Dialog-Aktie (WKN: 927200) leicht zurück entwickelt – auch dank schlechtem Gesamtmarkt. Dennoch ist das Papier fast doppelt so wertvoll wie noch im Juni.

Dafür gibt es gute Gründe: Durch den Apple-Deal fließen Dialog insgesamt „Einnahmen in Höhe von 600 Millionen US-Dollar“ zu. Für das Gesamtjahr 2019 erwartet der Chipspezialist Umsätze, die im Wesentlichen denen von 2018 entsprechen. Um weiter durchzustarten ist der Nachweis in Zahlenform nötig, dass die Umsatzdiversifikation gelingt. In den kommenden Quartalen heißt es weniger Apple, mehr Produktmix.

