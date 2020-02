Dialog Semiconductor: Weiterhin auf der Suche nach einem Boden

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

Die Dialog Semiconductor-Aktie ist seit Ende Januar darum bemüht, auf dem Niveau von 38,00 Euro einen Boden auszubilden. In der letzten Woche sah es zunächst recht gut aus, denn nach einem Tief bei 37,56 Euro vollzog die Aktie erneut einen Anstieg. Er hielt bis zum Donnerstag an und ließ den Kurs in der Spitze bis auf 39,88 Euro vordringen.

