Dialog Semiconductor: Weder Fisch noch Fleisch!

Liebe Leser,

der Chart der Aktie von Dialog Semiconductor („Dialog Semi“) zeigte zuletzt ein klassisches Muster für ein „Top-Out“. Im März hatte es noch neue Höchststände gegeben, wobei die späteren Tops unter den vorigen lagen, was ein bearishes Zeichen ist. Und dann kamen die stärkeren Kursverluste. Diese waren von Anlegerseite aus mit der Sorge um ein Schwächeln des wichtigen Kunden Apple begründbar. Doch was auch immer der Grund war – der Chart wurde „verhagelt“, der Aufwärtstrend nach unten gebrochen. Immerhin hielt die „runde Marke“ von 40 Euro beim Aktienkurs. Und auch die 1-Jahres-Performance kann sich mit rund 48% Plus durchaus sehen lassen.

Kann Dialog Semi wieder gen Norden drehen?

Seitdem hangelte sich die Notierung wieder etwas nach oben, doch von einem neuen nachhaltigen starken Aufwärtstrend ist noch nichts zu sehen. Die jüngsten Quartalszahlen waren ganz ok: So gab es z.B. bei den Umsätzen eine kleine positive Überraschung. Diese erreichten laut Unternehmensangaben 271 Mio. Dollar und lagen damit leicht über der Guidance, die das Management von Dialog Semi laut eigener Aussage erst Mitte Februar gegeben hatte. Alle Unternehmensbereiche konnten demnach ein Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahresquartal vorweisen. Doch die Ungewissheit in Bezug auf den Kunden Apple bleibt.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.