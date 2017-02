Dialog Semiconductor: Was macht die Aktie so stark?

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

Nach dem steilen Anstieg der Aktie von Dialog Semiconductor, war heute die Luft raus. Am zweiten Handelstag der Woche bleibt dem Papier der Sprung in den grünen Bereich verwehrt. Bei einem Rückblick auf die vergangenen Monate wird klar: Mit weit über 80 Prozent Kursgewinn seit Anfang Juli 2016 war der heutige Rücksetzer eine klare Ausnahme. Was sorgt für die ansehnliche Kursperformance?...