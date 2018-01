Dialog Semiconductor: Was ist da los?

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

Dialog Semiconductor hat am Mittwoch erneut eine kleine Kursschwäche offenbart. Nun wird es nach Meinung von Chartanalysten ausgesprochen spannend. Denn der Wert könnte in den kommenden Wochen nach Auffassung der Spezialisten sowohl für Short-Investoren interessant werden, unter Umständen aber auch noch einmal Kursausschläge nach oben fabrizieren. Dies hänge von Entwicklungen ab, die genau jetzt stattfinden. Im Einzelnen: Die Aktie ist in einem übergeordneten charttechnischen Abwärtstrend gefangen. Dennoch würden die Kurse jetzt eine gewisse Stabilität zeigen, ist die Meinung der Charttechniker. Denn: Die Aktie hat trotz eines Verlustes von fast 2 % am Mittwoch die Untergrenze bei 25 Euro erneut verteidigt. Dies gilt als gutes Zeichen, denn zuletzt war es Anfang November zu einem kräftigen Sturz des Wertes gekommen, nachdem die Notierungen bei etwas weniger als 40 Euro plötzlich massiv einbrachen. Der Kurseinbruch wurde bei 25 Euro abgebremst und letztlich in Höhe von 22,21 Euro endgültig abgefangen. Nun hat sich oberhalb von 25 Euro eine wichtige Unterstützung herausgebildet. Deshalb sind die Aussichten auf ein Comeback nach oben aus Sicht der Chartanalysten letztlich sehr gut. 30 Euro sollten relativ schnell zu erreichen sein, wenn erst einmal Impulse für einen Anstieg vorliegen. Dabei ist allerdings das aktuelle 3-Jahres-Tief bei 22,23 Euro vom 11. Dezember 2017 zu berücksichtigen. Diese Grenze gilt als entscheidende Kursmarke, um einen weiteren Absturz zu vermeiden.

Wenn die Kurse darunter fallen, dann gibt es aus dieser Sicht kein Halten mehr. Wirtschaftlich bedeutende Informationen sind zuletzt nicht mehr an den Markt gekommen. Dennoch sind noch 50 % der Bankanalysten der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 45 % wollen halten und 5 % verkaufen den Titel derzeit.

Technische Analysten: Klarer Verkauf!

Technische Analysten geben sich nicht irgendwelchen Hoffnungen hin, sondern sehen derzeit den Verkauf der Aktie als beste Option an. Die Kurse sind 48 % unterhalb des GD200 angesiedelt. Dies gilt als klares Verkaufssignal!

