Dialog Semiconductor: Wann knallt es hier durch die Decke?

Es geht wieder aufwärts: Nach einer Serie von Negativmeldungen macht Dialog Semiconductor (WKN: 927200) wieder durch einen positiven Newsflow von sich reden. Die Aktie reagiert unmittelbar und arbeitet sich Schritt für Schritt nach oben – zuletzt auf über 18 Euro. Der Reihe nach:

Die Geräusche des schrittweisen Apple-Exits (wir berichteten ausführlich) klingen so langsam ab. Nun sind es Verbesserungen im operativen Geschäft, die Investoren mit Freude registrieren und mit Käufen honorieren. Besonders positiv nahmen Aktionäre Dialogs Q2-Zahlen auf, die deutlich bessere Ziffern lieferten als befürchtet. Und jetzt hilft das Management auch noch nach …

Das Management half dahingehend nach, indem man am 31. Juli ankündigte, man habe neue Akquisitionsziele auserkoren. Nur kurz zuvor erklärte man die Übernahmegespräche mit Synaptics für beendet.

“Dialog will continue to […] target growth opportunities in Mobile, Internet of Things and Automotive markets. Dialog remains committed to extending its product portfolio through a combination of organic development and acquisitions, broadening its customer base, and creating value for shareholders.”