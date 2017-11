Dialog Semiconductor: Sehr interessante Ausgangssituation!

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

Dialog Semiconductor ist in den vergangenen Tagen ein kleiner Aufwärtsmarsch gelungen. Die Aktie sei nun auf einem guten Weg zu einem Comeback auf Top-Niveau, meinen charttechnisch versierte Analysten und bescheinigen dem Wert ein Potenzial von etwa 15 %. Dennoch sei Vorsicht geboten. Im Einzelnen: Die Aktie ist am Freitag nur um knapp 1 % nach oben geklettert. Dabei ist der Kurs allerdings zum wiederholten Male an einer Unterstützung wieder nach oben abgedreht. Konkret: Die Kurse sind bei 38 Euro nun so oft wieder zurückgekommen, dass die Chancen auf einen Durchbruch auf mehr als 40 Euro nun wieder greifbarer werden.

Die Aktie dürfte dann bei gut 42 Euro noch Widerstände vorfinden. Dennoch zeigen sich Charttechniker zuversichtlich und trauen dem Titel auch einen Angriff auf das aktuell gültige 6-Monats-Hoch bei 44,08 Euro vom 6. November zu. Darüber habe die Aktie dann sogar die Möglichkeit, wieder in Richtung 50 Euro nach oben zu steigen. Die Kurse sind nach unten hin zudem durch das bisherige 6-Monats-Tief in Höhe von 36,61 Euro gut geschützt.

Fundamental orientierte Analysten: Das sieht gut aus

Fundamental orientierte Analysten sind der Meinung, die Aktie habe keine besonderen Schwächen gezeigt. Kürzlich wurden Quartalszahlen vermeldet, die gut ausgefallen sind. Damit hat der Wert 75 % aller Experten von sich überzeugt und gilt dort als Kauf. 25 % wollen den Wert halten und niemand verkauft unter den gegebenen Umständen die Aktie.

Technische Analysten sind allerdings der Meinung, der Titel verlaufe im Abwärtstrend. Der Abstand zur 200-Tage-Linie beläuft sich auf gut 7 %. Der GD200 notiert bei 41,59 Euro. Deshalb werde dies ein zäher Kampf. Formal wird somit weiterhin eine Verkaufsempfehlung ausgesprochen! Immerhin: Sollten die Kurse auf über 39,83 Euro steigen, wären mit einem Schlag die Trendsignale GD20, GD38 sowie GD50 überwunden.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.