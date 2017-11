Dialog Semiconductor mit Rekord-Sommerquartal - Sieht weiter starke Nachfrage

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

LONDON (dpa-AFX) - Der Apple-Zulieferer Dialog Semiconductor hat für ein drittes Quartal einen Rekordumsatz erzielt und rechnet mit unverändert starker Nachfrage.



Die Erlöse kletterten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5 Prozent auf 363 Millionen Dollar, wie das im TecDax notierte Unternehmen am Dienstag in London mitteilte. Analysten hatten in etwa damit gerechnet. In dem für die schnelllebige Halbleiter-Branche wichtigen Vergleich zum Vorquartal lag die Wachstumsrate bei 42 Prozent. Treibende Kraft war im Wesentlichen die Sparte Mobile Systems.

Das bereinigte Betriebsergebnis kletterte im Vergleich zum Vorjahresquartal um 4 Prozent auf 76,6 Millionen Dollar. Damit konnten höhere Ausgaben für Forschung und Entwicklung durch den Umsatzanstieg und die höhere Bruttomarge mehr als kompensiert werden.

Im vierten Quartal rechnet Dialog mit einer weiteren Steigerung: Die Erlöse sollen zwischen 415 bis 455 Millionen US-Dollar liegen./stk/das