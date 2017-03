Dialog Semiconductor: Positives aus den USA

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

Die Aktie des TecDax-Konzerns Dialog Semiconductor kletterte am 23.02. auf ein neues 52-Wochen-Hoch (51,83 Euro). Das Allzeithoch vom Juli 2015 bei 53,09 Euro rückt in greifbare Nähe. Untermauert wurde der Kursanstieg von einem beträchtlichen Handelsvolumen. In der Summe wechselten über 1,5 Millionen Aktien den Besitzer – so viel wie seit 4. Mai 2016 nicht mehr. Für erneute...