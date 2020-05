Dialog Semiconductor Plc geht richtig ab!

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

Dialog Semiconductor Plc katapultiert sich heute regelrecht aus dem Sattel. Schließlich hüpft der Kurs satte rund fünf Prozent nach oben. Damit kostet der Titel nun 33,81 EUR. Haben die Bullen damit den Grundstein für weitere Kursgewinne gelegt?

Das Gesamtbild ist nach einem solchen Anstieg schlagartig ein anderes. Da dieser Aufwärtstag die Aktie dichter an den nächsten Bremsbereich schiebt. So genügt dem Titel ein weiterer Anstieg von rund eins Prozent für neue 4-Wochen-Hochs. Bis heute markieren 34,18 EUR dieses Hoch. Bei Dialog Semiconductor Plc dürfte es also in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Wem es eher um die langfristige Perspektive geht, der schaut aktuell mit einem weinenden Auge auf den 200er-Durchschnittskurs. Aus diesem Blickwinkel ist nämlich eine weitere Rallye unwahrscheinlich, weil der Indikator bei 36,99 EUR steht. Aber die Bären müssen damit rechnen, dass es auch in langfristigen Abwärtstrends Tage mit massiven Kursgewinnen geben kann.

