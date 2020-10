Dialog Semiconductor Plc mit Rückenwind

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

Die Bullen geben heute bei Dialog Semiconductor Plc den Ton an. Der Kurs verzeichnet schließlich ein Plus von rund sieben Prozent. Ein Platz am Ende der Top/Flop-Liste des Tages ist dem Wertpapier damit kaum noch zu nehmen. Ist das die Zeit für Gewinnmitnahmen oder bleiben die Bullen noch länger am Ruder?

Dieser Kurssprung lässt die Charttechnik in neuem Glanz erstrahlen. Dann damit kostet Dialog Semiconductor Plc damit so viel wie noch in diesem Monat. Schließlich generiert der Wert ein neues 4-Wochen-Hoch. Bisher wurde dieses Hoch bei 39,23 EUR austariert. Die Spannung bei Dialog Semiconductor Plc ist also auf dem Siedepunkt.

Wenn Sie die 200-Tage-Linie betrachten, dürften Sie allen langfristig arbeitenden Investoren gratulieren. Denn diese Linie verläuft bei 34,73 EUR, sodass für Dialog Semiconductor Plc Aufwärtstrends gelten. Die heutige Rallye ist also ein eindrucksvoller Beleg, wie heftig die Kurse innerhalb langfristiger Aufwärtstrends explodieren können.

