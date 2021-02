Dialog Semiconductor Plc – Die Party beginnt!

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

Dialog Semiconductor Plc ist heute im Bullenmodus. Schließlich steht derzeit bei der Aktie ein Anstieg von rund fünf Prozent zubuche. Damit winkt ein Platz in der absoluten Spitzengruppe der Tagesgewinner. Gehen die Bullen jetzt zum Angriff über?

Dieser Kurssprung lässt die Charttechnik in neuem Glanz erstrahlen. Die Aktie erklimmt nämlich einen neuen wichtigen Meilenstein. So überbietet der Wert sein 4-Wochen-Hoch. Im bisherigen Kursverlauf waren 54,54 EUR dieser Umkehrpunkt. Die nächsten Tage dürften es also in sich haben.

Der Mittelwert der vergangenen 200 Tagesschlusskurse beflügelt momentan die langfristig arbeitenden Börsianer. Denn diese Linie verläuft bei 40,56 EUR, sodass für Dialog Semiconductor Plc Aufwärtstrends gelten. Wie kräftig Aktienkurse selbst an nur einem Tag in die Höhe schießen können, wenn die Trends nach oben zeigen, stellt der heutige Tag eindrucksvoll unter Beweis.

