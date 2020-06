Dialog Semiconductor Plc mit Katapult-Start!

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

Hochstimmung herrscht heute bei den Aktionären von Dialog Semiconductor Plc. Der Computer gibt nämlich für Aktie ein Plus von rund fünf Prozent an. Damit winkt ein Platz in der absoluten Spitzengruppe der Tagesgewinner. Schaltet Dialog Semiconductor Plc dadurch in den Hausse-Modus?

Völlig anders präsentiert sich die Technik nach einem solchen Tagesgewinn. Dieser Tag lässt die Aktie nämlich richtig Fahrt aufnehmen auf dem Weg zum entscheidenden Widerstand. So genügt dem Titel ein weiterer Anstieg von rund drei Prozent für neue 4-Wochen-Hochs. Dieser obere Wendepunkt liegt bei 41,85 EUR. Es wird also in den nächsten Tagen einen spannenden Kampf zwischen Bullen und Bären geben.

Anleger, die von dem Geschäftsmodell nicht überzeugt sind, bekommen die Chance, ihre Baisse-Positionen aufzustocken. Für Putkäufer oder Leerverkäufer bieten sich nämlich nun verbilligte Preise. Wer die Aktie bereits im Depot hat, hat heute allen Grund zur Freude.

