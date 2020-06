Dialog Semiconductor Plc: Hier ist Feuer drin!

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

Dialog Semiconductor Plc springt heute in absoluter Bullenmanier nach oben. Schließlich verzeichnet die Aktie derzeit einen Kurssprung von rund sechs Prozent. Mit dieser Kletterpartie kostet das Wertpapier nun 37,72 EUR. Haben die Bullen damit den Grundstein für weitere Kursgewinne gelegt?

Die Bullen dürften angesichts dieses Anstiegs regelrecht in Ekstase verfallen. Weil das Papier damit so viel kostet wie noch nie in diesem Monat. Immerhin überspringt der Wert sein Monatshoch. Die Aktionäre hatten den Wendepunkt bisher bei 36,83 EUR ausgelotet. Daher verspricht die Technik absolute Hochspannung.

Bearish eingestellte Anleger könnten hier eine Short-Gelegenheit sehen. Denn durch die gestiegenen Kurse sind Puts heute deutliche günstiger zu haben. Wer dagegen eher zu den Pessimisten gehört, erhält durch die heutige Kursentwicklung Zuspruch.

