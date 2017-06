Dialog Semiconductor: Noch einmal gut gegangen!

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

Lieber Leser,

die Aktie des Chipkonzerns Dialog Semiconductor hat bewegte Wochen hinter sich. Nach einer düsteren Prophezeiung durch Analysten vom Bankhaus Lampe war der TecDAX-Titel im April deutlich unter die Räder gekommen. Was folgte, war eine beachtliche Kurserholung, die das Papier bis Mitte Mai auf knapp 48 Euro klettern ließ. Von da an ging es aber wieder in südlichere Regionen, sodass sich aus charttechnischer Sicht eine gewisse Angst breitmachte. Denn die Aktie steuerte auf die wegweisende 200-Tage-Linie zu, die einen gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Handelstage abbildet. Unter Charttechnikern gilt sie als maßgebliches Instrument für die Bestimmung der längerfristigen Trendrichtung.

Analysten äußern große Zuversicht

Doch just an dieser Marke konnte die Aktie nun wieder nach oben abprallen. Das mag zum einen daran liegen, dass Käufer sich an dem gleitenden Durchschnitt orientieren und dementsprechend kurz vor dem Erreichen dieser Marke bei Dialog Semiconductor einstiegen bzw. ihre Positionen ausbauten. Zum anderen waren es aber wohl auch zwei überaus positive Analystenkommentare, die Anleger zum Kauf motivierten.

Sowohl RBC Capital als auch die Commerzbank erneuerten ihre Kaufempfehlungen und beziffern den fairen Wert der Aktie weiterhin auf 56 bzw. 60 Euro. Daran gemessen hätte der Anteilsschein ein Potenzial von bis zu 40 Prozent. In ihren Studien dämpften die Analysten die Sorge um eine Abschwächung des wichtigen Apple-Geschäfts. RBC Capital-Analyst Mitch Steves attestiert dem Chiplieferanten diesbezüglich eine Planungssicherheit von rund 12 Monaten. Commerzbank-Analyst Thomas Becker sprach angesichts der (anstehenden) Produktneuheiten des US-Konzerns von positiven Umsatzeffekten für Dialog im kommenden Jahr.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Hermann Pichler.