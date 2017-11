Dialog Semiconductor: “Nikkei” sorgt für erneuten Crash!

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

während die Aktie von MorphoSys zu den größten Gewinnern im TecDAX gehört, ist die Aktie des Chipentwicklers Dialog Semiconductor der größte Verlierer. Grund hierfür ist ein Bericht der japanischen Wirtschaftszeitung „Nikkei“. Hierzulande verbindet man damit wohl eher den gleichnamigen japanischen Leitindex.

„Nikkei“ berichtet über angebliche Pläne von Apple

Wie „Nikkei“ heute berichtet, möchte Apple in Zukunft alle Chips in seinen Geräten selbst entwickeln. Dazu würde demnach natürlich auch der Power-Management-Chip gehören, den man bisher noch von Dialog Seminconductor entwickeln lässt. Solche Gerüchte sind dabei keineswegs neu und führten auch in der Vergangenheit schon zu dem ein oder anderen Kursrutsch bei der Aktie von Dialog Semiconductor.

Generell stellt sich natürlich die Frage nach dem Sinn einer solchen Entscheidung. Kostengründe können es kaum sein, denn Apple zahlt deutlich weniger als 5 US-Dollar pro Chip an Dialog. Selbst wenn man durch Entwicklungen in Eigenregie ein paar Cent einsparen könnte, dürfte das nicht entscheidend sein. Ich vermute daher, dass Apple sein Konzept „alles aus einer Hand“ ernst nimmt und daher zukünftig so wenig wie möglich Zulieferer beauftragen möchte.

Bedeutung für Apple zu vernachlässigen, aber für Dialog Semiconductor extrem wichtig!

Während eine solche Entscheidung daher so gut wie keine Auswirkungen auf die Umsatz- und Gewinnentwicklung bei Apple haben dürfte, wäre der Wegfall des Großkunden Apple ein heftiger Schlag ins Kontor für Dialog Semiconductor. Daher nehmen die Anleger auch solche Gerüchte jedes Mal sehr ernst, egal wie oft sie noch aufgewärmt werden mögen. Zumal es auch noch ein großes Problem gibt, das ich bereits thematisiert habe.

Denn wenn man ein wenig in der Branche recherchiert, was ich schon beim letzten Einbruch vor einigen Monaten getan habe, kommt man schnell zu dem Ergebnis, dass diese Gerüchte eine durchaus ernstzunehmende Grundlage aufweisen. Denn Apple hat in letzter Zeit viele hochrangige Ingenieure eingestellt, die zu den Experten in Sachen Chipentwicklung gehören. Es scheint daher wirklich nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis sich Apple vom Zulieferer Dialog Semiconductor endgültig verabschiedet. Daher war, ist und bleibt die Aktie ein heißes Eisen und wäre mir persönlich für ein Investment viel zu spekulativ.

Ein Beitrag von Sascha Huber.