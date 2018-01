Dialog Semiconductor: Neue Erholungschance!

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

Dialog Semiconductor startete mit Kursgewinnen in die neue Woche, beendete den Tag dann aber doch letztlich mit einem leichten Kursverlust. Dennoch trauen Chartanalysten dem Wert durchaus zu, zumindest 30 Euro als nächste Kursobergrenze zu testen. Damit wäre die Aktie auf dem Weg dazu, noch einmal 15 bis 20 % aufzusatteln, wenn die positive Tendenz der letzten Wochen tatsächlich anhält. Im Detail: Es ging am Montag zeitweise auf über 27 Euro hinauf, letztlich beendete die Aktie den Handel jedoch mit einem Kurs von rund 26 Euro. Dennoch ist die Erholung nach dem plötzlichen Abwärtsrutsch im Dezember von fast 40 Euro auf gut 22 Euro weiterhin intakt. Die nächste Hürde bei 30 Euro ist aus charttechnischer Sicht ohne jeden Widerstand zu erreichen. Deshalb sei die Aktie stärker als in den vergangenen Wochen vermutet, heißt es.

Nach unten hin sind noch immer Unterstützungen bei 25 Euro sowie auf Höhe des 3-Jahres-Tiefs bei 22,23 Euro vom 11. Dezember 2017 anzunehmen. Aus wirtschaftlicher Sicht bedeutend ist die Meldung, dass das Unternehmen seine Umsatzprognose für das vierte Quartal in 2017 übertroffen habe.

Technische Analysten: Verkauf

Dennoch sind technische Analysten der Meinung, die Aktie sei ein Verkauf. Ein Abstand von gut 48 % zur 200-Tage-Linie sprechen gegen einen Kauf. Nur: Kurzfristig ist der Trendwechsel bereits erreicht. Es gibt also eine leicht positive Tendenz.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.