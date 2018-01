Dialog Semiconductor: Die Nervosität der Anleger bleibt hoch!

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

Liebe Leser,

einen versöhnlichen Ausklang gab es für die Aktionäre von Dialog Semiconductor zum Jahresende. Die Woche nach Weihnachten war noch einmal von steigenden Kursen geprägt und allein am verkürzten letzten Handelstag des alten Jahres konnte die Aktie noch einmal um 63 Cent oder 2,49 Prozent zulegen.

So schön und so erfreulich dieser Kurszuwachs auch sein mochte, wirklich gewonnen war damit noch nichts. Das zeigte sich gleich an den ersten Handelstagen des neuen Jahres, denn während andere Aktien nach einem klassischen Fehlstart am Morgen des 2. Januars während der restlichen Woche deutliche Zugewinne verzeichnen konnten, waren die Käufer bei Dialog Semiconductur damit beschäftigt, das zum Jahresende erreichte Kursniveau zu verteidigen.

Das ist ihnen im Großen und Ganzen gelungen. Im Wochenverlauf bewegte sich die Aktie unter Schwankungen seitwärts und bildete damit im Chart eine Art Plateau aus, von dem aus schon bald weitere Anstiege erfolgen könnten. Es gibt allerdings einen kleinen Schönheitsfehler, den man nicht übersehen sollte: den Handelsstart am Freitagvormittag.

Über Nacht gaben die Notierungen um knapp zwei Euro von 26,50 auf unter 24,80 Euro nach. Zwar erholte sich die Aktie von diesem Schock recht schnell wieder und die Notierungen konnten die massiven Kursverluste größtenteils wieder ausgleichen, doch zum Handelsende blieb ein Verlust von 31 Cent oder 1,17 Prozent zum Vortag.

Das Vertrauen der Anleger fehlt

Die deutlichen Kursverluste von über sechs Prozent zum Handelsstart am Freitag machen deutlich, wie überaus nervös die Anlegerschar bei Dialog Semiconductor immer noch agiert. Eine feste Grundüberzeugung zum Unternehmen und seiner weiteren positiven Entwicklung scheint immer noch nicht gegeben zu sein. Im Zweifel wird lieber kollektiv der sofortige Weg zum Ausgang gesucht.

Das zeigt, wie schwer der weitere Anstieg werden könnte. Die Käufer sind noch immer in der Pflicht, die massiven Kursverluste aus dem 4. Quartal 2017 aufholen zu müssen, doch einfach wird dieses Unterfangen gewiss nicht werden. Nicht einmal ein Fünftel der Verluste konnte bislang aufgeholt werden.

Das heißt, selbst bis zum Minimalziel einer Korrektur bei 38 Prozent, ist es noch ein weiter Weg. Er wird für die Käufer auch deshalb schwierig werden, weil die Anleger Dialog Semiconductor immer noch mit einem großen Misstrauen begegnen. Wäre es anders, hätte die Börseneröffnung am Freitag vermutlich einen etwas anderen Verlauf genommen.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.