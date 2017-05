Dialog Semiconductor: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

Lieber Leser,

für die Aktie des Chipkonzerns Dialog Semiconductor waren die vergangenen Wochen von zahlreichen Fluktuationen geprägt. Dabei verlief der Start ins neue Jahr noch richtig gut – der TecDAX-Titel erreichte in den ersten beiden Monaten des Jahres Kurszuwächse von knapp 30 Prozent. Nach dem Erreichen eines neuen 15-Monats-Hochs setzte dann aber eine Konsolidierungsphase ein, die bis Anfang April andauerte.

Es folgte der wenig erbauliche Analystenkommentar der Baader Bank, demzufolge der Hauptkunde Apple plane, die von Dialog bezogenen Chips in Zukunft selber zu produzieren. Viele Anleger nahmen in der Folge Reißaus und schickten das Papier deutlich gen Süden. Dialog reagierte mit Dementis und Beschwichtigungen und konnte die Talfahrt damit stoppen. So gelang es der Aktie, die entstandene Kurslücke bis Mitte dieses Monats weitestgehend zu schließen. Doch seit einigen Tagen bröckelt der Kurs wieder.

Fällt der geplante Verkaufsstart ins Wasser?

Was genau der Grund hierfür ist, ist schwer zu sagen. Eine einfache technische Reaktion oder steckt doch mehr dahinter? Zuletzt waren Meldungen laut geworden, dass sich der Verkaufsstart des eigentlich für September erwarteten Jubiläums-iPhone 8 von Apple nach hinten verschieben könnte, womöglich sogar auf Anfang kommenden Jahres. Hintergrund seien Probleme mit den Zulieferern, hieß es. Sollten sich diese Meldungen bewahrheiten, wäre das aus Sicht von Dialog natürlich alles andere als förderlich, wird doch gerade wegen des neuen iPhones mit einem starken zweiten Halbjahr gerechnet. Andererseits zeigt die Apple-Aktie keinerlei Reaktion zu diesen Gerüchten und setzt ihre starke Performance fort.

Ein Beitrag von Hermann Pichler.