Dialog Semiconductor: Kursziel sinkt leicht – Aktie bleibt aber Outperformer

Am Donnerstag letzter Woche hat der Chiphersteller und Apple-Zulieferer Dialog Semiconductor (Dialog) die 500 Mio. USD schwere Übernahme der Adesto Technologies Corporation (Adesto) angekündigt, um sich so im Bereich Internet of Things (IoT) stärker aufzustellen und damit auch die Abhängigkeit vom Großkunden Apple weiter zu reduzieren.

