Dialog Semiconductor: Kurssprung am Morgen – und nun?

die Aktie des Halbleiterherstellers Dialog Semiconductor gehört in dieser Woche zu den Gewinnern. Allerdings eröffnete der Wert mit einem Up-Gap und korrigiert den Kurssprung am Montagmittag wieder. Damit hat sich der Kurs seit Erreichen des letzten Tiefs vor knapp einem Monat um 23,53 % erholt, nach einem starken Absturz von über 44 % innerhalb von anderthalb Wochen zuvor.

Kurssprung am Morgen

Grund für den Absturz waren oder sind immer noch Befürchtungen über das mögliche Verlieren des derzeit wichtigsten Kunden Apple. In der Zwischenzeit hat Dialog seitens Huawei einen großen Auftrag zugesichert bekommen. Anleger blieben dennoch weitestgehend skeptisch. Die in dieser Woche präsentierten Umsatzzahlen für das beendete Jahr führten schließlich zu dem Kurssprung von Montagmorgen. Ob es bei der Stabilität bleibt, muss abgewartet werden. Der stabile Gesamtmarkt könnte die Erholung jedoch ebenfalls unterstützen. Der Technologiesektor gehört zu Beginn des Jahres ein weiteres Mal zu den Gewinnern, sowohl in den USA als auch hierzulande.

Umsatz deutlich gesteigert

Laut dem Unternehmen wurde per viertes Quartal ein Umsatz von 463 Mio. US-Dollar erzielt. Das sind deutlich mehr als die prognostizierte Spanne von 415-455 Mio. US-Dollar. Allerdings trug die Akquisition von Silego zu dem starken Umsatzanstieg bei. Ohne Silego würde der Umsatzanstieg nicht 27 %, sondern 24 % betragen. Auf das Gesamtjahr bezogen, erzielte Dialog einen Umsatz von 1,35 Mrd. US-Dollar – ein Plus von 12,5 % gegenüber dem Vorjahr.

Abwärtstrend bleibt noch intakt

Charttechnisch betrachtet testet die Aktie derzeit die zuvor unterschrittene, langfristige und aufwärts gerichtete Trendlinie von unten an. Kann der Kurs diese nicht überschreiten, bleibt der neue Abwärtstrend nach markttechnischen Kriterien weiterhin intakt.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.