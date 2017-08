Dialog Semiconductor: Kursrakete im Wartestand?

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

in den vergangenen Wochen hat sich die Aktie von Dialog Semiconductor überaus schwer getan. Wie es scheint, hat der TecDAX-Titel weiterhin an den Folgen der vernichtenden Analysteneinschätzung vom Bankhaus Lampe zu knabbern. Anfang April hatte dessen Research-Abteilung eine Studie veröffentlicht, in der es heißt, dass Dialogs Hauptkunde Apple eine eigene Produktion von Power-Management-Chips aufbaue und diese daher zukünftig nicht mehr von außerhalb beziehen müsse. Da die Geschäfte mit Apple für mehr als 70 Prozent der Umsätze von Dialog Semiconductor stehen, waren Anleger dementsprechend geschockt und schickten die Aktie im Tagesverlauf auf den Tiefststand von knapp 30 Euro hinab.

Wann kommt das neue iPhone auf den Markt?

Zwar konnte sich die Aktie nach anderslautenden Aussagen des Managements fürs Erste wieder erholen, doch seit Mitte Mai zeigt der Trend erneut nach unten. Dies mag auch daran liegen, dass es Stimmen gibt, die von einem späteren Launch des mit Spannung erwarteten Jubiläums-iPhones 8 ausgehen. Dies sollte eigentlich im September auf den Markt kommen und auch bei Dialog für ein schwungvolles zweites Halbjahr sorgen. Interessant an der Sache ist, dass sich die Apple-Aktie – die nebenbei bemerkt in den vergangenen Jahren zumeist positiv mit der Dialog-Aktie korrelierte – nichts von den Verzugsmeldungen anmerken lässt.

Entsprechend wird darüber spekuliert, dass ein rechtzeitiger Market-Launch und ein erfolgreicher Verkaufsstart beim iPhone 8 zu einer kräftigen Erholungsrallye bei der Dialog-Aktie führen könnten. Analysten der DZ Bank, RBC Capital und Commerzbank empfehlen den Halbleiterkonzern ohnehin weiter zum Kauf. Die DZ Bank sieht den fairen Wert der Aktie bei 48 Euro, die Commerzbank hält sogar einen Kurs von 60 Euro für möglich.

Ein Beitrag von Alex Hirschler.