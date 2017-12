Dialog Semiconductor: Die Käufer bleiben vorsichtig!

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

Liebe Leser,

einmal auf die schiefe Bahn geraten, gibt es für viele Aktien dort oftmals kein Halten mehr. Die Aktionäre von Dialog Semiconductor können diese Beobachtung in diesen Tagen nur bestätigen. Zwar konnten die dramatischen Kursverluste zum Ende des letzten und Beginn dieses Monats gestoppt werden, aber wirklich bereinigt ist die Lage noch nicht.

Der Kurs konnte zwar Mitte Dezember im Bereich von 22 Euro wieder drehen und einen Wiederanstieg bis auf knapp unter 26 Euro vollziehen, doch gemessen an den vorangegangenen Kursverlusten fallen diese Kursgewinne kaum ins Gewicht. Sie gleichen gerade mal ein gutes Fünftel der seit Anfang November entstandenen Kursverluste aus.

Für die Dialog Semiconductor-Aktionäre ist immer noch nicht vollkommen klar, ob das Schlimmste inzwischen bereits überstanden wurde, denn bei der seit Anfang November laufenden Abwärtswelle könnte es sich um einen Abwärtsimpuls handeln. In diesem Fall wäre am Ende ein fünfteiliges Muster zu erwarten, was nichts anderes bedeutet, als dass es nach der aktuell noch laufenden vierten Welle noch einmal einen finalen Abwärtsschub geben könnte.

Die letzte Abwärtswelle könnte prinzipiell jederzeit starten, denn die seit Mitte des Monats laufende Gegenbewegung ist bereits dreiteilig und könnte damit in Kürze abgeschlossen sein.

Es könnte in Richtung 20 Euro hinabgehen

Sollte in den letzten Handelstagen des Jahres oder Anfang Januar eine neue Abwärtswelle starten, wird das Dezembertief bei 22 Euro dem Kurs vermutlich keinen dauerhaften Halt bieten. Erst knapp über der runden 20-Euro-Marke findet sich eine Unterstützung aus dem Jahr 2014. Sie könnte von den Käufern für den Start einer Gegenbewegung genutzt werden.

Fazit: Auch wenn der Kurs der Dialog Semiconductor-Aktie sich in den letzten zwei Wochen wieder etwas stabilisieren konnte, so ist die Kuh noch lange nicht vom Eis. Anleger, die investiert sind, sollten den weiteren Kursverlauf auch über die ruhigen Börsentage Ende Dezember und Anfang Januar hinweg engmaschig verfolgen.

Wer hingegen mit einem antizyklischen Einstieg liebäugelt, der hat derzeit keine Eile. Kommt die Aktie noch einmal zurück, winken schon in Kürze sehr viel günstigere Einstiegskurse. Stabilisiert sich die Aktie hingegen auf dem aktuellen Niveau werden die Zukäufe zwar nicht unbedingt preiswerter, aber dafür wird das Risiko deutlich geringer.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.