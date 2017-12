Dialog Semiconductor: Jetzt wird es spannend!

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

Dialog Semiconductor befindet sich in einer ungeheuer spannenden Ausgangssituation, meinen charttechnisch versierte Analysten mit Blick auf die jüngsten Kursänderungen. Nun kämpft die Aktie an einem wichtigen charttechnischen Haltepunkt, von dem aus es massiv nach unten, aber auch kräftig nach oben gehen kann. Die Vorzeichen sind jedenfalls vielversprechend. Im Detail: Die Aktie kämpft nun mit der Marke von 25 Euro. Hier findet sich eine charttechnische Unterstützung, die bei einem weiteren Kursrutsch allerdings erneut zu einer deutlichen Hürde würde, so die Meinung der Charttechniker. Der Wert würde dann schnell in seinem übergeordneten, sehr kräftigen Abwärtsmarsch in Richtung neuer Tiefs fallen können. Erst am 11. Dezember war bei 22,23 Euro ein gültiges 3-Jahres-Tief erreicht worden. Wenn dies bei einem Rücksetzer nicht halten sollte, kämen als nächste Unterstützung erst 20 Euro und dann ein 4-Jahres-Tief bei 14,18 Euro in Betracht. Dies war am 3. Februar 2014 erreicht worden. Insofern sind die Aussichten für den Wert nach unten hin nicht gerade rosig. Auf der anderen Seite kann die Aktie ohne nennenswerte Widerstände in Richtung 30 Euro steigen, weil der Wert erst vor Wochen massiv nach unten gefallen war, ohne dabei Zwischenstopps einzulegen. Darüber sind zudem weitere Kursgewinne in Richtung 35 Euro möglich. Das nächsterreichbare Zwischenhoch befindet sich erst bei 44,08 Euro, einem 6-Monats-Top vom 6. November. Insofern hat der Wert noch ausreichend Luft nach oben.

Aus dem wirtschaftlichen Bereich kamen zuletzt keine neuen Impulse. Das Unternehmen und damit auch die Aktie sind letztlich davon abhängig, ob die Rolle als Zulieferer von Apple bzw. für das iPhone aufrechterhalten werden kann oder ob ein chinesischer Investor wie erst kürzlich weitere Aktien von Dialog erwirbt. 50 % der Bankanalysten sind dennoch der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 45 % wollen halten, nur 5 % plädieren für einen Verkauf.

Technische Analysten: Das sieht schlecht aus!

Technische Analysten wiederum sind der Meinung, die Aktie sei in einem deutlichen Baisse-Modus. Die Trendpfeile sind durchgehend abwärts gedreht. Ein Abstand von 56 % zum GD200 bedeutet ein klares Verkaufssignal!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.