Dialog Semiconductor: Jetzt wird es spannend!

Liebe Leser,

Dialog Semiconductor ist zuletzt wieder etwas stärker geworden. Überraschend, wie charttechnische Analysten mit Blick auf die übergeordnete Bewegung meinen. Dennoch: Es könnte ein Comeback geben, das einen Kursgewinn von mehr als 30 % bedeuten würde. Im Detail: Zum Ende der abgelaufenen Woche war Dialog Semiconductor noch mit einem Plus von bis zu 0,35 % aus dem Handel gegangen. Damit wurde die nach unten wichtige Unterstützung in Höhe von 25 Euro eindrucksvoll verteidigt, heißt es aus charttechnischen Kreisen. Dass dies wichtig ist, ergibt sich aus dem übergeordneten charttechnischen Abwärtstrend, der sich seit Ende November schlagartig eingestellt hat. Damals fiel der Kurs fast ungebremst von fast 40 Euro auf weniger als 23 Euro in die Tiefe. Grund war die Meldung, dass der Hauptkunde Apple künftig eigene Chips bauen könnte. Davon konnte sich die Aktie noch nicht erholen. Dennoch gelang es immerhin, a) den freien Fall zu stoppen und b) auch ein kleines Comeback zu schaffen. Zu den Aussichten: Nach einem Plus von 10,4 % binnen einer Woche hat die Aktie die Chance, zumindest wieder in Richtung 30 Euro zu klettern. Nennenswerte charttechnische Barrieren sind bis dahin nicht mehr in Sicht. Darüber findet sich ebenfalls derzeit keine Hürde bis zu etwa 37/38 Euro. Dies entspräche einem Potenzial von mehr als 50 %. Allerdings sollten die Investoren nach Auffassung der Charttechniker auch nach unten blicken.

Immerhin befindet sich bei 22,23 Euro das 3-Jahres-Tief vom 11. Dezember. Sollte dieses unterschritten werden, ist auch ein Abrutschen in Richtung 20 Euro bzw. noch weiter darunter denkbar. Das heißt: Vorsicht walten lassen. Wichtige neue Nachrichten kamen aus China: Ein Investor kauft sich weiter im Unternehmen ein.

Technische Analysten: Abwärtstrend

Allerdings sind technische Analysten der Auffassung, der Wert befinde sich in einem Baisse-Modus. Die Trendpfeile sind in allen zeitlichen Dimensionen abwärtsgerichtet. Dies signalisiert fallende Notierungen. Ein Abstand von 57 % zum GD200 bedeutet. Es liegt ein Verkaufssignal vor!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.