Dialog Semiconductor: Jetzt müssen die Käufer aufpassen

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

Die vergangene Woche endete am Freitag mit einem Dämpfer für die Käufer. Dieser ändert allerdings nichts an der Tatsache, dass sich die Dialog Semiconductor-Aktie seit Anfang Juni wieder in einem intakten Aufwärtstrend befindet. Der Trend ist nicht nur intakt, sondern auch ausgesprochen steil. Die 50-Tagelinie konnte bereits zur Monatsmitte überwunden werden und aktuell ist der Abstand des Kurses zum EMA50 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung