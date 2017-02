Dialog Semiconductor: Jetzt fehlen nur noch magere 5 %!

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

Apple und kein Ende. Das iPhone wird auch 2017 zur Erfolgsgeschichte, nachdem die Zahlen für das Weihnachtsgeschäft 2016 hervorragend gewesen sind. Jetzt profitiert davon wahrscheinlich auch das Technologieunternehmen Dialog Semiconductor. Das Unternehmen präsentierte gute Zahlen und konnte durch die Entwicklung an den Börsen ein weiteres sehr positives Signal setzen. Das Plus am Tag nach Bekanntgabe der Zahlen belief sich auf annähernd 7 %.

Umsätze sollen steigen

Dialog Semiconductor geht davon aus, dass die Umsätze 2017 deutlich steigen werden. Die Bruttomargen sollen zudem den Wert aus dem vierten Quartal beibehalten können. Bei einem Umsatzanteil von mehr als 80 % hängt der TecDax-Wert jedoch unverändert vor allem am Kunden Apple.

Fundamental ist die Aktie bereits ordentlich bewertet, teilten Analysten mit. Dementsprechend erhält die Aktie die Einschätzungen „hold“ oder lediglich „buy“ statt „strong buy“. Dennoch ist der Kurs nun auf ein neues 12-Monats-Hoch gestiegen und vom 15-Jahres-Hoch 53,09, erreicht am 20. Juli 2015, nur noch etwa 5 % entfernt.

Aus technischer Sicht ist Dialog Semiconductor zudem klar im Aufwärtstrend und verschob den Abstand zur 200-Tage-Linie auf über 40 %.

Aktuell ist die Aktie im grünen Bereich.

