Dialog Semiconductor: Jetzt brennt der Baum – oder?

Liebe Leser,

Dialog Semiconductor ist am Montag weiter unter die Räder geraten. Scheinbar, meinen charttechnische Analysten. Denn noch immer herrscht hier die Meinung vor, der Wert können sich rasch erholen und 20 % Aufschlag erzielen. Was steckt dahinter? Am Montag ist es um mehr als 2 % nach unten gegangen. Das ist ein Negativsignal, insofern auch die charttechnische Untergrenze von 25 Euro ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.