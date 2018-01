Dialog Semiconductor: Das Jahresende war versöhnlich, doch nun zählt es!

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

einen versöhnlichen Ausklang gab es für die Aktionäre der Dialog Semiconductor zum Jahresende. Die Woche nach Weihnachten war noch einmal von steigenden Kursen geprägt und allein am verkürzten letzten Handelstag des alten Jahres konnte die Aktie noch einmal um 63 Cent oder 2,49 Prozent zulegen.

So schön und so erfreulich diese Kurszuwächse auch sein mögen, wirklich gewonnen wurde mit ihnen noch nichts. Um das zu erkennen, genügt ein flüchtiger Blick auf die langfristigen Charteinstellungen. In ihnen wird sofort deutlich, dass die Aktie bislang nur einen kleinen Teil ihrer dramatischen Kursverluste von Anfang Dezember aufholen konnte. Gerade mal ein gutes Viertel der letzten Kursverluste konnte wettgemacht werden.

Wenn man sich dann auch noch in Erinnerung ruft, dass die Aktie nahezu auf demselben Kursniveau in das Jahr 2018 startet, auf dem sie auch im Januar 2016 in den Handel ging, wird schnell deutlich, wie viel in den letzten Wochen verloren wurde. Wobei ein großer Unterschied zwischen den beiden Jahresanfängen darin besteht, dass die Aktie im Januar 2016 knapp unterhalb des aktuellen Kurses ihr damaliges Tief ausbildete. Es wurde im Juli 2016 noch einmal erfolgreich getestet. In den ganzen Monaten danach notierte der Kurs über dem aktuellen Niveau, zum Teil sogar sehr deutlich.

Kommt es noch zu einer finalen fünften Abwärtswelle?

Im Vergleich dazu markiert der Startkurs im Januar 2018 ein Zwischenhoch und es ist keineswegs ausgeschlossen, dass die Reise nicht noch einmal abwärts geht und zu noch tieferen Kursen als im Dezember führen wird. Mit dieser Möglichkeit muss nicht zuletzt auch deshalb gerechnet werden, weil die Abwärtsbewegung seit dem Hoch vom November bislang vierteilig verlief. Eine fünfte Abwärtswelle könnte noch folgen.

Wollen die Bullen die Dialog Semiconductor-Aktie nicht gleich mit einem klassischen Fehlstart in das neue Jahr starten lassen, müssen sie sich gleich an den ersten Handelstagen mächtig ins Zeug legen und dürfen auch an den Tagen danach nicht nachlassen.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.