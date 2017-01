Dialog Semiconductor: Ist der ganz große Wurf gelungen?

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

der Halbleiterhersteller Dialog Semiconductor ist bestrebt, sich aus seiner Abhängigkeit von Apple zu befreien. Jüngster Beleg ist die Entwicklung eines neuen Chips, der in der Automobilindustrie zum Einsatz kommen soll.

Vernetztes Auto eröffnet neue Chancen

Dialog ist in den vergangenen Jahren mit dem Bau von Mikroprozessoren für das iPhone groß geworden. Doch der Erfolg hatte seine Schattenseiten. Als Apple vor einem Jahr erste Absatzprobleme vermeldete, geriet auch der Halbleiterhersteller unter Druck. Das Unternehmen hat sich zwar inzwischen mehrere weitere Standbeine aufgebaut. Doch Apple sorgt immer noch für einen Großteil des Umsatzes. Mit der jüngsten Innovation könnte Dialog nun aber der ganz große Wurf gelungen sein.

Denn das vernetzte Auto hat einen enormen Bedarf an digitaler Technik. Das Geschäft entwickelt sich für die Zulieferbranche zu einem Riesenwachstumsmarkt. Bestes Beispiel ist Dialog-Konkurrent Infineon, der dank seiner Automotive-Sparte immer stärker wächst. Dialogs Erfindung ist speziell für den Bereich Navigationssysteme und Infotainment gedacht. Diese Komponenten sind heutzutage in den meisten Fahrzeugen serienmäßig verbaut. Hier könnte sich also alsbald ein gewaltiger Absatzmarkt für Dialog schließen.

