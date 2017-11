Dialog Semiconductor: Hopp oder Topp?

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

Der plötzliche Druck auf Halbleiteraktien und Zulieferer der Chipindustrie erfasste auch die im TecDAX notierte Aktie von Dialog Semiconductor (ISIN: DE0009272006). Im Gegensatz zu vielen bis dahin stark gelaufenen Titeln traf es da eine Aktie, die ohnehin schon ihre liebe Mühe hatte, ihr Niveau zu halten und entscheidende Unterstützungen zu verteidigen. Denn bei Dialog hatte man viel erhofft und wenig bekommen – das geht nie gut aus.

Ende Oktober kam es hier zu einer Rallye die wirkte, als sei die Kuh vom Eis, der Aufwärtstrend zementiert, immerhin gelang es da, die Aktie über die 200-Tage-Linie zu heben, an der sie noch im September nach unten abgewiesen worden war. Doch diese Rallye basierte nicht auf bullishen Fakten sondern auf der Erwartung, dass diese „good news“ sicher kommen würde. Da Dialog Semiconductor einer der Chip-Zulieferer für Apple ist, antizipierte man starke Umsätze bei Apple und in deren Konsequenz ein starkes Gewinnwachstum bei Dialog. Und bekam beides nicht.

Denn auch, wenn Apples Gewinn im dritten Quartal über den Erwartungen lag, ein dynamischer Umsatzanstieg war nicht zu verzeichnen – und auf den kommt es für die Zulieferer ja an. Und das Quartalsergebnis bei Dialog Semiconductor selbst, das am 7. November auf den Tisch kam, war solide, aber nicht dynamisch. Der Ausbruch nach oben wurde zurückgenommen, der Kampf, sich über der wichtigen Unterstützungszone 36/36,50 Euro zu halten, wieder aufgenommen. In deren Nähe landete die Aktie nach dem gestrigen Abverkauf erneut. Und jetzt?

Um daraus eine Einstiegschance zu machen, müsste Dialog Semiconductor zügig und dynamisch wieder nach oben wegfedern, idealerweise mit Schlusskursen über 42 Euro einen erneuten Break der 200-Tage-Linie schaffen. Was nicht unmöglich ist, aber es wäre ein weiter Weg und ein Vorgriff darauf mehr als gewagt. Denn derzeit hätte das Bären-Lager den kürzeren Weg: Sollte die jetzt bereits zum sechsten Mal angesteuerte Zone 36/36,50 Euro brechen, wäre der Weg nach unten aus charttechnischer Sicht bis an das Jahres-Verlaufstief bei 30,60 Euro frei.

