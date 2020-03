Dialog Semiconductor: Gelingt der Befreiungsschlag?

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

Die Dialog Semiconductor-Aktie befindet sich seit Mitte Januar in einem Abwärtstrend. Dieser hat sich in der zweiten Februarhälfte deutlich beschleunigt. Der steile Trend ist auch in der vergangenen Woche vollkommen intakt geblieben. Es ist den Bullen aber gelungen, die Dialog Semiconductor-Aktie am Donnerstag und Freitag wieder ansteigen und dabei bis an den Abwärtstrend vordringen zu lassen.

Allerdings sind die Käufer ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung